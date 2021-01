DJ Total forma joint venture de energias renováveis nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Total SE disse esta quinta-feira que assinou um acordo com uma afiliada do Hanwha Group, a 174 Power Global, para formar uma parceria no desenvolvimento de projetos de energia solar e de armazenamento de energia nos EUA.

A petrolífera francesa disse que a joint venture, em partes iguais, vai desenvolver 12 projetos com uma capacidade acumulada de 1,6 gigawatts.