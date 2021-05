DJ Total, Merck & Co. celebram acordo de compra de energia por 10 anos

(DJ Bolsa)-- A Total SE disse esta quinta-feira que assinou um acordo de compra de energia de 10 anos com a farmacêutica dos EUA Merck & Co.

A energética francesa disse que vai produzir 90 gigawatts de energia por hora por ano, de projetos de energia solar em Espanha com uma capacidade de 45 megawatts.

A empresa não revelou os detalhes financeiros do acordo.