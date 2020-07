DJ Total regista imparidades de $8,1 mil milhões no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Total SE disse esta quarta-feira que registou imparidades de ativos excecionais de $8,1 mil milhões no segundo trimestre de 2020, com a revisão das expectativas dos preços para os próximos anos e revisão dos ativos petrolíferos.

A empresa disse que as imparidades incluem $7 mil milhões em ativos de areias betuminosas no Canadá, penalizando o rácio de alavancagem em 1,3%.