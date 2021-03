DJ Total tentou evacuar funcionários de projeto de gás natural em Moçambique

(DJ Bolsa)-- A energética francesa Total SE e empresas internacionais subcontratadas tentaram evacuar funcionários de um projeto de gás natural em Moçambique no sábado, disseram responsáveis e analistas de segurança, depois de um ataque mortal por insurgentes ligados ao Estado Islâmico que durava há quatro dias.

O cerco à vila costeira de Palma, que serve como centro do projeto, começou no dia em que a Total anunciou ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone