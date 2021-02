DJ Total vende participação de 50% em dois portefólios de renováveis

(DJ Bolsa)-- A Total SE disse esta terça-feira que vai vender metade da participação que detém em dois portefólios de energias renováveis ao Banque des Territoires e à Credit Agricole Assurances.

A petrolífera francesa disse que os portefólios têm em conjunto uma capacidade total de perto de 340 megawatts e estão avaliados em cerca de $600 milhões.