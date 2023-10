DJ TotalEnergies apresenta subida do lucro no 3T, aumenta dividendo

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies aumentou a distribuição de lucros aos acionistas após a subida do lucro do terceiro trimestre, impulsionado por um ambiente de preços favorável.

A petrolífera francesa disse que o lucro líquido trimestral foi de $6,68 mil milhões, em comparação com $6,63 mil milhões no mesmo período do ano passado. Numa base ajustada, o lucro foi de $6,45 mil milhões.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.