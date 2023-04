DJ TotalEnergies, Iraque avança com projeto de energia

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies SE chegou a acordo com o governo iraquiano para avançar com um projeto de energia há muito adiado que pretende melhorar o desenvolvimento de recursos naturais do Iraque para melhorar o fornecimento de eletricidade do país.

A empresa francesa disse esta quarta-feira que a empresa iraquiana Basrah Oil Company terá uma participação de 30% no projeto integrado de crescimento de gás, ...