DJ TotalEnergies não vai vender ativos russos sem compensação

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies SE não vai vender os ativos russos sem compensação financeira, disse o CEO Patrick Pouyanne esta quarta-feira na assembleia-geral de acionistas da empresa.

A petrolífera francesa vai continuar com as operações no campo de gás natural liquefeito de Yamal na Rússia enquanto as sanções internacionais permitirem, disse Pouyanne.