DJ TotalEnergies prolonga contrato no Gabão por 25 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A afiliada no Gabão da energética francesa TotalEnergies SE chegou a acordo para o prolongamento do contrato com o país africano na terça-feira.

A extensão do contrato significa que a TotalEnergies EP Gabon se comprometeu a permanecer no país dependente de petróleo durante um período até 25 anos.

"A assinatura destes acordos confirma a intençã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.