DJ TotalEnergies revela estratégia de retornos aos acionistas

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies SE disse esta quarta-feira que pretende alocar 35% a 40% do cash flow aos acionistas nos próximos anos e introduziu um dividendo especial para 2022 como parte da nova estratégia.

A petrolífera francesa disse que distribuirá um dividendo intercalar especial de 1 euro ($0,96) por ação no final do ano, além de manter a recompra de ações de $7 mil milhões e o aumento de 5% dos dividendos trimestrais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.