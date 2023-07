DJ TotalEnergies, Sonatrach concordam reforçar cooperação

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies assinou vários acordos com a petrolífera estatal argelina Sonatrach para aumentar a produção e entrega de gás e desenvolver projetos de energias renováveis no país.

A petrolífera francesa disse esta segunda-feira que as duas empresas querem aumentar a produção de gás de dois campos que controlam no sul da Argélia ao melhorar as instalações existentes ...