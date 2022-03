DJ TotalEnergies vai deixar de financiar projetos na Rússia

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies SE disse esta terça-feira que vai implementar as sanções europeias e deixar de fornecer mais capital para novos projetos na Rússia, independentemente das consequências para a sua atividade no país.

A petrolífera francesa disse que apoia as sanções impostas pela Europa e está atualmente a avaliar o efeito que terão nas suas atividades.