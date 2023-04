DJ TotalEnergies vai vender alguns ativos no Canadá à Suncor por até $4,5mM

(DJ Bolsa)-- A TotalEnergies SE disse esta quinta-feira que decidiu vender a TotalEnergies EP Canada Ltd. à Suncor Energy Inc. por um valor até $4,47 mil milhões, ou 6,1 mil milhões de dólares canadianos, em vez de fazer um spinoff das operações.

A empresa francesa disse que assinou o acordo com a Suncor, sob o qual vai receber até C$5,5 mil milhões em dinheiro no fecho do negócio e pagamentos ...