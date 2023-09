DJ Tribunal russo recusa considerar recurso da detenção de jornalista do WSJ

(DJ Bolsa)-- Um tribunal da cidade de Moscovo recusou considerar o mais recente recurso do jornalista do The Wall Street Journal Evan Gershkovich relativamente à sua detenção pré-julgamento, de acordo com o site do tribunal.

O recurso foi retirado de consideração, disse o tribunal. Não foi especificada a natureza da violação processual, mas o tribunal disse que iriam ser resolvidas irregularidades....