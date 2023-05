DJ Tropas apoiadas pela Ucrânia fazem incursão para território russo

KIEV (DJ Bolsa)-- A Rússia disse que o seu exército e forças de segurança estão a lutar contra unidades ucranianas que atravessaram a fronteira na região de Belgorod, na maior incursão deste género desde o início da guerra.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi informado da situação pelos serviços militares e de segurança, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry ...