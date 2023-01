DJ Turquia adia conversações sobre adesão da Finlândia, Suécia à NATO

ISTAMBUL (DJ Bolsa)-- A Turquia adiou uma reunião decisiva com a Suécia e a Finlândia que se destinava a discutir as divergências acerca da adesão dos dois países à Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, disseram responsáveis turcos esta terça-feira, aumentando o impasse acerca da expansão da aliança em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

