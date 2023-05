DJ Turquia: Erdogan e oponente preparam-se para segunda volta das eleições

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

ISTANBUL (DJ Bolsa)-- O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o seu principal adversário disseram que estão preparados para aceitar uma segunda volta das eleições presidenciais no final deste mês, com nenhum dos candidatos a declarar vitória numas eleições que marcaram o mais severo desafio político contra o líder turco que está há duas décadas no poder.

Os resultados preliminares ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.