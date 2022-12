DJ Twitter: Alguns utilizadores registam problemas na plataforma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Alguns utilizadores do Twitter Inc. enfrentaram problemas técnicos para aceder ao serviço através de browsers na quarta-feira, no que parecia ser a primeira perturbação geral desde que a empresa foi adquirida por Elon Musk, há dois meses.

Os utilizadores que tentaram fazer login através dos seus computadores na quarta-feira receberam uma mensagem de erro.

