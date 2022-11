DJ Twitter avisa colaboradores que anunciará despedimentos esta sexta-feira

(DJ Bolsa)-- A Twitter Inc. disse aos funcionários que vai notificá-los sobre uma redução da força laboral esta sexta-feira, uma semana depois de Elon Musk ter fechado a aquisição da firma.

A Twitter não disse na mensagem enviada aos colaboradores na quinta-feira qual o número de pessoas afetadas pelos cortes. A Twitter tinha mais de 7.500 funcionários no início do ano, de acordo com um documento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.