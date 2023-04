DJ Twitter Inc. muda nome para X Corp. e altera sede fiscal para o Nevada

(DJ Bolsa)-- A Twitter Inc. anunciou em tribunal que tem um novo nome empresarial e uma nova sede fiscal: X Corp., uma entidade sediada no Nevada, em vez do domicílio anterior da Twitter em Delaware.

Embora a rede social ainda se apresente publicamente como Twitter, a "Twitter Inc. foi absorvida pela X Corp. e já não existe", segundo um documento enviado a um tribunal da Florida a notificar a mudança, no âmbito ...