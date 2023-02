DJ Uber assina acordos de cloud com a Google, Oracle

(DJ Bolsa)-- A Uber Technologies Inc. planeia transferir a tecnologia de informação dos seus próprios centros de dados para as plataformas de computação de cloud da Alphabet Inc. e da Oracle Corp., disseram as empresas esta segunda-feira.

A empresa de transportes norte-americana assinou dois acordos de sete anos, um com a Google Cloud e outro com a Oracle, para transferir completamente os seus centros de dados dentro ...