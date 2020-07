DJ Uber confirma compra da Postmates por $2,65 mil milhões em ações

(DJ Bolsa)-- A Uber Technologies Inc. disse que chegou a acordo para a compra da Postmates Inc. por cerca de $2,65 mil milhões em ações, o mais recente desenvolvimento na vaga de consolidação nos setor de entrega de comida.

A compra vai reforçar a Uber Eats, a empresa de entrega de comida que já tem uma presença internacional e está entre as maiores firmas do ramo nos EUA.