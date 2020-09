DJ Uber volta a ter licença para operar em Londres

LONDRES (DJ Bolsa)-- A Uber Technologies Inc. venceu um recurso sobre a revogação da licença para operar em Londres, assegurando por agora o funcionamento da empresa num dos seus maiores mercados a nível global.

A decisão é um passo em frente para a Uber num momento em que procura ganhar a confiança dos reguladores, depois de vários anos de diferendos em Londres e noutros locais.