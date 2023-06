DJ UBS adia publicação dos resultados do segundo trimestre para 31 de agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS Group confirmou esta quarta-feira que vai apresentar os resultados semestrais e do segundo trimestre mais tarde do que o planeado.

O banco suíço disse que reagendou a publicação dos resultados financeiros para 31 de agosto.

Originalmente, o UBS agendou a publicação dos resultados para 25 de julho, mas alertou que a data poderia mudar "dependendo do timing da ...