DJ UBS: Administração aprova fusão entre UBS AG, subsidiárias do Credit Suisse AG

(DJ Bolsa)-- A administração do UBS Group aprovou a fusão entre o UBS AG e as subsidiárias do Credit Suisse AG, avançando no processo de integração depois da compra do Credit Suisse Group este ano.

O gigante bancário suíço disse esta quinta-feira que a sua administração deu luz verde à decisão e que ambas as entidades entraram num acordo de fusão definitivo depois da aprovaç...