DJ UBS adquire Wealthfront em transação totalmente em dinheiro por $1,4mM

(DJ Bolsa)-- O UBS Group AG disse esta quarta-feira que vai adquirir a firma de gestão de fortunas automatizada Wealthfront numa transação totalmente em dinheiro avaliada em $1,4 mil milhões.

A Wealthfront, que está focada primeiramente em investidores da geração Millennial e Gen Z, tem mais de $27 mil milhões em ativos sob gestão e mais de 470.000 clientes nos EUA.