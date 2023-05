DJ UBS apresenta novo modelo operacional, liderança antes de aquisição do Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- O UBS Group apresentou esta terça-feira um novo modelo operacional e equipa de liderança, e disse que antecipa que a aquisição do Credit Suisse Group esteja concluída nas próximas semanas.

O banco suíço disse que o CEO do Credit Suisse, Ulrich Koerner, vai juntar-se ao conselho executivo do UBS assim que a transação seja concluída, enquanto Todd Tuckner vai assumir o cargo de ...