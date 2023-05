DJ UBS: CEO diz que condições do Credit Suisse "estabilizaram"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O CEO do UBS, Sergio Ermotti, disse que o Credit Suisse já não está a registar fluxos de saída de capital e que as condições no banco estabilizaram desde a turbulência bancária de março.

O Credit Suisse, que foi absorvido pelo rival UBS para o salvar do colapso, registou uma descida de depósitos de 67 mil milhões de francos suíços ($74,94 mil milhões) e de CHF61,...