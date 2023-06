DJ UBS conclui aquisição do Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- O UBS Group concluiu a aquisição do Credit Suisse esta segunda-feira, criando um dos maiores bancos do mundo em ativos e pondo um fim à operação de resgate do rival suíço que começou em março.

O UBS disse que esta segunda-feira marca o último dia de negociação das ações do Credit Suisse na SIX Swiss Exchange e as suas American Depositary Shares já não ...