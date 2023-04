DJ UBS: Diretor de risco mantém-se no cargo durante aquisição do Credit Suisse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS Group AG disse esta segunda-feira que o seu diretor de risco, Christian Bluhm, vai permanecer no cargo para já, em vez de abandonar no próximo mês conforme planeado originalmente, devido ao processo de aquisição do Credit Suisse Group AG.

Damian Vogel -- que deveria assumir o cargo de diretor de risco do banco suíço a 1 de maio -- foi nomeado para o cargo recém-criado de responsá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.