DJ UBS e ICBC vai explorar possíveis colaborações na banca

(DJ Bolsa)-- O UBS Group disse esta terça-feira que assinou um memorando de entendimento com o Industrial and Commercial Bank of China para explorar possíveis colaborações estratégicas na China e outros locais.

Os dois bancos vão avaliar colaborações em gestão de ativos, gestão de fortunas, banca empresarial e de investimento na China continental e além-fronteiras e nos mercados internacionais,...