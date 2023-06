DJ UBS espera concluir compra do Credit Suisse já a 12 de junho

(DJ Bolsa)-- O UBS Group disse que pretende concluir a aquisição do Credit Suisse pelo menos a 12 de junho.

Após a conclusão da operação, as ações do Credit Suisse e as ADR norte-americanas serão retiradas da SIX Swiss Exchange e da New York Stock Exchange, disse o UBS em comunicado esta segunda-feira.

O UBS, que recebeu autorização da União Europeia para ...