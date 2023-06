DJ UBS, governo suíço assinam acordo de proteção de perdas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS Group disse esta sexta-feira que assinou um acordo de proteção contra perdas com o governo suíço a partir da conclusão da aquisição do Credit Suisse.

O banco disse que o acordo reflete os termos da garantia determinada pela Confederação Suíça a 19 de março.

O UBS vai arcar com os primeiros 5 mil milhões de francos suíços ...