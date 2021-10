DJ UBS: Lucro líquido do terceiro trimestre sobe acima das expectativas

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido do terceiro trimestre do UBS Group AG subiu 9% em termos homólogos, batendo as expectativas dos analistas.

O banco suíço disse esta terça-feira que o lucro líquido do trimestre subiu para $2,28 mil milhões face a $2,09 mil milhões no período homólogo. Analistas previam um lucro líquido de $1,40 mil milhões.