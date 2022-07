DJ UBS: Lucro líquido sobe no segundo trimestre mas falha alvos

(DJ Bolsa)-- Os lucros do UBS Group AG no segundo trimestre subiram, embora tenham ficado aquém das expectativas dos analistas, reprimidos pelas fortes quedas dos mercados globais de ações e obrigações.

O banco suíço divulgou esta terça-feira um lucro líquido trimestral de $2,11 mil milhões, acima dos $2,01 mil milhões do ano anterior.