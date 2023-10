DJ UBS nomeia Roger Von Mentlen para presidir bancos suíços do UBS, Credit Suisse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS Group disse que Roger von Mentlen será nomeado presidente dos bancos suíços do UBS e do Credit Suisse no âmbito da reestruturação dos conselhos de administração integrada na fusão dos dois negócios.

O gigante da banca suíça disse esta sexta-feira que espera que a fusão legal entre o UBS Switzerland e o negócio suíço do Credit Suisse ocorra em 2024. Os conselhos dos bancos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.