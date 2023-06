DJ UBS planeia cortar metade do número de trabalhadores do Credit Suisse - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS está a planear cortar metade da força laboral do Credit Suisse, incluindo banqueiros, traders e equipa de suporte em Londres, Nova Iorque e algumas partes da Ásia, disse a Bloomberg esta terça-feira, citando fontes próximas do assunto.

-- Os cortes devem começar no próximo mês, com rondas adicionais esperadas para setembro e outubro, dizia a notícia.

-- Um porta-voz do UBS recusou ...