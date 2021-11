DJ UBS: Possível chairman não está a considerar ofertas de emprego - porta-voz

(DJ Bolsa)-- Jean Pierre Mustier não está a considerar nenhuma oferta de emprego, disse a porta-voz do banqueiro à Dow Jones Newswires esta sexta-feira, respondendo a uma notícia da Reuters de que o responsável estaria a ser considerado para possível novo chairman do UBS Group AG.

O ex-CEO do UniCredit SpA não vai deixar a sua SPAC nesta altura, nem está a pensar em aceitar um cargo adicional noutro lugar, disse a porta-voz.

