DJ UBS quer ex-CEO do UniCredit para novo chairman - media

(DJ Bolsa)-- O UBS escolheu o ex-CEO do UniCredit Jean Pierre Mustier como possível sucessor do presidente Alex Weber, que vai terminar o mandato em 2022, disse a Reuters, citando fontes próximas do assunto.

- No entanto, uma fonte próxima de Mustier disse que o responsável não pretende sair da SPAC Pegasus Europe, e que pode enfrentar críticas dos investidores se o fizer antes de a Pegasus concluir uma fusão, disse a Reuters.

