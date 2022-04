DJ UBS regista 1T mais forte que o esperado

(DJ Bolsa)-- O UBS Group AG registou uma subida do lucro líquido do primeiro trimestre acima das expectativas dos analistas.

O banco suíço reportou esta terça-feira um lucro líquido de $2,14 mil milhões, face a $1,82 mil milhões no período homólogo e às expectativas de analistas de $1,79 mil milhões, de acordo com o consenso apresentado pelo próprio banco.