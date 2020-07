DJ UBS: Resultados ultrapassam expectativas no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido do UBS Group AG superou as expectativas, impulsionado pelo desempenho do braço de investimento do banco, apesar de a instituição ter registado maiores perdas com crédito durante o segundo trimestre.

O lucro líquido do período caiu 11%, para $1,23 mil milhões, disse o banco suíço esta terça-feira.