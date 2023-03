DJ UBS: Sergio Ermotti regressa como CEO após negócio de compra do Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- O UBS Group AG disse esta quarta-feira que decidiu nomear Sergio P. Ermotti como novo CEO, em substituição de Ralph Hamers, e disse que a mudança surge como resultado da anunciada aquisição do rival Credit Suisse Group AG.

A nomeação de Ermotti -- que foi CEO do UBS no seguimento da crise financeira global e saiu do cargo em 2020 após nove anos -- vai efetivar-se a 5 de abril, disse o banco....