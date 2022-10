DJ UBS supera expectativas de lucro no 3T

(DJ Bolsa)-- O UBS Group AG disse esta terça-feira que o lucro e as receitas do terceiro trimestre superaram as expectativas dentro de um ambiente de mercado mais desafiante, já que as taxas de juros mais altas compensaram parcialmente o impacto da quebra de atividade de clientes na unidade de investimento.

O banco suíço registou um lucro líquido de $1,73 mil milhões nos três meses até ao final de setembro, abaixo dos $2,28 mil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.