DJ UBS vai cortar 3.000 empregos na Suíça nos próximos anos

(DJ Bolsa)-- O UBS disse esta quinta-feira que vai cortar 3.000 empregos na Suíça à medida que avança com a integração do recentemente adquirido Credit Suisse.

Destes 3.000 cortes, 1.000 estarão relacionados com a integração do banco doméstico do Credit Suisse, enquanto 2.000 serão uma consequência geral da integração do anterior rival.

Os cortes ...