DJ UBS vai manter banco doméstico do Credit Suisse; reporta lucro de $28,88mM

(DJ Bolsa)-- O UBS Group disse esta quinta-feira que vai manter o banco doméstico do Credit Suisse e reportou o primeiro relatório de resultados desde a aquisição do antigo rival.

O banco suíço, que concluiu a aquisição do rival em junho, reportou um lucro líquido de $28,88 mil milhões no segundo trimestre, comparando com o consenso de expectativas de $33,45 mil milhões.

