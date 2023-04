DJ Ucrânia: Alguns países da UE tentam bloquear venda de cereais

(DJ Bolsa)-- Os planos da Polónia e Hungria para suspender as importações de cereais da Ucrânia, na tentativa de apaziguar os agricultores afetados pela queda dos preços, levaram a um alerta de Bruxelas no domingo que agravou as tensões entre os dois países e Bruxelas.

Os preços dos cereais nos dois países têm caído desde que a União Europeia eliminou as tarifas e quotas sobre as importaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.