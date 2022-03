DJ Ucrânia: Ataque aéreo da Rússia atinge maternidade em Mariupol

KIEV (DJ Bolsa)--Um ataque aéreo da Rússia atingiu uma maternidade na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, disseram autoridades locais, uma vez que a invasão de Moscovo mudou para uma nova e mais destrutiva fase de atingir alvos civis.

Imagens vídeo divulgadas pela câmara municipal de Mariupol mostram pessoas feridas a serem retiradas do complexo hospitalar parcialmente destruído. Era visível o impacto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone