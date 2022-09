DJ Ucrânia diz que bombardeamentos russos desligaram central nuclear da rede

KIEV (DJ Bolsa)- A operadora de energia da Ucrânia disse esta segunda-feira que um incêndio causado pelos bombardeamentos russos cortou uma linha de transmissão de energia e desligou a central nuclear de Zaporizhzhia da rede energética ucraniana.

A Ucrânia acusa há semanas a Rússia de bombardear deliberadamente a central, que é a maior da Europa. A Rússia, por sua vez, devolveu a acusação ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone