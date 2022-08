DJ Ucrânia: Explosões abalam central nuclear de Zaporizhzhia

ZAPORIZHZHIA, Ucrânia (DJ Bolsa)-- Explosões abalaram a maior central nuclear da Europa durante o fim de semana, aumentando os receios de a guerra poder provocar uma catástrofe nuclear.

Localizada na cidade ocupada pro forças russas de Enerhodar, junto do rio Dnipro, que divide as forças russas e ucranianas nessa zona, a central nuclear de Zaporizhzhia está agora perigosamente perto das linhas da frente do combate.

