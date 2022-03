DJ Ucrânia: Incêndio em central nuclear extinto; Zelensky fala em "terrorismo nuclear"

KIEV (DJ Bolsa)-- O bombardeamento russo no sul da Ucrânia causou um incêndio no complexo que abriga a maior central nuclear da Europa, destacando a natureza cada vez mais indiscriminada da guerra procurada por Moscovo, ao mesmo tempo em que levanta receios de que o conflito possa levar a um desastre ambiental global.

O fogo, extinto na manhã desta sexta-feira, irrompeu nas instalações de treino da central de Zaporizhzhia,...

